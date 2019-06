Laatste woord over Aldi in een Reeks weiland nog niet gezegd

LANDERD - Dat Aldi tijdelijk in een weiland bij Reek mag gaan ‘landen’, staat nog lang niet vast. De gemeenteraad was verbaasd en een tikkeltje verontwaardigd dat het college van B en W in principe ‘ja’ heeft gezegd tegen de Duitse discounter.

Eigenlijk zou de Aldi op termijn neer moeten strijken op bedrijventerrein Reek-Zuid. Daar zouden de Landerdse coalitiepartijen zich sterk voor maken. Dat beloofden ze in het coalitie-akkoord. Maar in april toverde het college van burgemeester en wethouders plots een snellere variant uit de hoed.

Aldi zou best alvast kunnen neerstrijken in een weiland aan de Mgr. Borretstraat voor maximaal tien jaar. Zo zouden inwoners die actie voerden hun zin krijgen. Daarna kon in de praktijk blijken wat zo’n vestiging betekent voor de bestedingen in Schaijk en Zeeland, want daar ontstond de nodige onrust. Ondernemersverenigingen trokken flink van leer.

Reden voor CDA om woensdagavond de wethouder eens aan de tand te voelen, onder meer over de vraag wat de raad nog in de pap te brokkelen heeft. CDA’er Piet Hein Jonkergouw kreeg bijval.

DS97 was niet blij met de gang van zaken. ,,We meten met twee maten”, zei Jordi Zwaans. Harold van den Broek (RPP) sprak van een slim en financieel goed besluit: ,,De wethouder moet wel de gekozen weg goed uitleggen.”

Jeroen van de Heuvel (Maashorst Vooruit) sloot aan: ,,Niemand begrijpt hoe dit tot stand is gekomen.” Madeleine Hoek (VVD): ,,Dit staat haaks op wat we hebben afgesproken. Het had zo niet naar buiten moeten komen, juist omdat we de mond vol hebben van communicatie.”

Wethouder Hans Vereijken kalmeerde de gemoederen. ,,Ik snap dat er commotie is, dat is heel vervelend. Het gevoel heerst dat er al bijna gebouwd wordt. Maar we zijn nog lang niet zover. We staan nog maar aan het begin”, herhaalde hij liefst drie keer.

Vereijken onderstreepte dat de Aldi nu aan zet is. Dat maakt nu eerst huiswerk. ,,We verwachten een goede onderbouwing waarom ze denken dat het daar kan. Ik heb begrepen dat ze ook met andere partijen in Landerd aan tafel willen.”

In reactie op de kritiek beloofde wethouder Vereijken binnenkort alle belanghebbenden in de gemeente bij te praten. ,,Ik ben graag bereid tekst en uitleg te geven.”