Lagere straf voor bedreiging met pistool bij kartbaan in Berghem

Nakaarten 2022: februari Een time-out in Lith kan levens redden, bewijst nieuwe voorzie­ning al in het eerste jaar

LITH - Een oase van rust die al tientallen mensen verder hielp. In het eerste jaar na de opening lijkt de nieuwe time-outvoorziening in Lith haar waarde al bewezen te hebben. ,,Zonder deze plek was ik er misschien wel niet meer geweest.”

14 december