Lambert Hendriks (89) overleden: ‘Baas Lambert was het en zou het altijd blijven’

,,Ik heb me altijd als een van de mensen van ons bedrijf gevoeld en altijd veel met hen gepraat. Hoe zullen we het doen? Daar kwamen altijd goeie dingen uit’’, aldus de Osse bouwondernemer die 32 jaar met zijn broer de leiding had en daarna zelf het bedrijf zou voortzetten.



Afgelopen donderdag overleed Lambert Hendriks geheel onverwachts op 89-jarige leeftijd.



Lambert Hendriks begon als vijftienjarige bij zijn vader op de bouw, als leerling-metselaar. In de Monsterstraat bezocht hij de avond-ambachtsschool en daarna de avondschool in Den Bosch. Het zou de start zijn van een levendig bestaan: gestaag en standvastig bouwde Lambert Hendriks, altijd oprecht geïnteresseerd in het wel en wee van zijn mensen, aan het familiebedrijf. Dat specialiseerde zich in efficiënt bouwen en kreeg daarvoor van het ministerie het predicaat 'arbeidsbesparend bouwer’. Ook introduceerde hij het gietbouwsysteem en stond hij aan de wieg van een bouwkraan op rupsbanden.