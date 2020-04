Landelijke campagne #daslief komt in Oss wel érg bekend voor: ‘We zien het maar als compliment’

Hulpmidde­len­cen­trum failliet maar rolstoelen blijven bij klanten

14:12 OSS/ROTTERDAM - Het Hulpmiddelencentrum, ook in de regio Oss-Uden een grote verhuurder van scootmobielen en andere wmo-artikelen, is failliet verklaard. Klanten gaan daar vooralsnog niets van merken, zo zeggen de curatoren en de gemeenten. De zaak blijft draaien in afwachting van een overname of een andere definitieve oplossing.