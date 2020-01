Landerd blokkeerde onterecht uitbreiding: Herpense kalverhouder wil geld zien

‘Wél airco en terrasver­war­mers, maar geen windmolens: dat is onhoudbaar’

6 januari OSS - In haar nieuwjaarstoespraak liet de Osse burgemeester Wobine Buijs gisteravond duidelijk blijken aan welke kant ze staat als het gaat om de discussie over wind- en zonneparken in haar gemeente. ,,We willen luxe leven, met airconditioning en terrasverwarmers. Maar we willen aan de andere kant geen last hebben van windmolens. Dit is op termijn onhoudbaar.”