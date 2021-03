Landerd vraagt en krijgt uitstel voor aanleg fietspad in Reek

200 euro voor een knipbeurt om 5 uur 's ochtends: ‘Gun ze graag een extraatje’

1 maart OSS - Nog even en dan is het gedaan met de coronakapsels -typerend door onder meer uitgroei, gespleten haarpunten en nekmatten waar menig Hagenees jaloers op zou zijn- in Nederland. Woensdag 3 maart mogen kapsalons en barbershops hun deuren weer openen. Maar wie nét even wat meer zijn best doet en bereid is diep in de buidel te tasten, is bij herenkapsalon Kei Scherp in Oss nog een paar uur eerder aan de beurt.