Landerd wil pasjes invoeren op vakantieparken: ‘We zien mensen die er niet horen’

Briljanten Jan en Annie jagen al 65 jaar hun dromen na

7:10 GEFFEN - Het is het jaar 1950, zomer in Nuland. De avond valt en de voetjes gaan van de vloer bij een feest in een danstent. Twee van de vele gasten zijn Jan Wildenberg en Annie van Ravenstein. Ze kennen elkaar nog niet, maar daar brengen de twee snel verandering in. Al bij het eerste oogcontact springen de eerste vonkjes er vanaf. Jan en Annie dansen de hele avond met elkaar.