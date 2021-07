Landerdse politieke partij DS97 kiest voor opheffing

Democraten Schaijk 97 werd, zoals de naam al aangeeft, opgericht in 1997 en heeft zijn machtsbasis in Schaijk. De belangrijkste aanleiding was toen ongenoegen over de keuze van de Landerdse raad om het gemeentehuis in Zeeland te vestigen. DS97 spande zich de laatste jaren ook in voor een referendum in Schaijk over de herindeling. Dat referendum kwam er niet.