Landschapsplan Geffen-Oss in uitvoering: 80 vrijwilligers storten zich op groen

Aan alle kanten wordt zaterdagochtend gezaagd, geplant, geschept, gemaaid en gesjouwd met takken, planten en bomen in de buurt van het Ivo van Dintherpad in Geffen. ,,Geweldig te zien hoe iedereen enthousiast samenwerkt", glundert Harry Peters, de kersverse voorzitter van Landschapsbeheer Oss. ,,Met zoveel handen kunnen we echt meters maken.”

,,In dit gebied hebben we zo'n vijfentwintig deelprojecten op stapel staan", weet coördinator Tonnie van Hooff. ,,Dit is de eerste die we tot uitvoering brengen. Normaal krijgen we als Landschapsbeheer Oss op zo'n natuurwerkdag vijftig vrijwilligers op de been. Nu komen we samen met Landschapsbelang Maasdonk op zo'n tachtig mensen uit. Dit project brengt ons samen.”