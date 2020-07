Lange rij voor verzameldag 'Historisch Oss'

Gewapend met lijstjes vol fotonummers, strandstoelen en tassen staan de eerste mensen zaterdagochtend al om 09.00 uur voor de deuren van Wijkcentrum de Hille. Hoewel het nog één uur duurt voordat de deuren opengaan, staan de Ossenaren met liefde in de rij om hun verzamelboeken compleet te maken. ,,Ik woon hier niet ver vandaan en zag dat er al een rij aan het ontstaan was. We zijn meteen gekomen",vertelt een enthousiaste mevrouw Bergmans (70). Samen met haar zoon heeft ze de afgelopen tijd flink gespaard om het historische verzamelboek compleet te maken. ,,Een kennis miste nog enkele plaatjes, voor haar ga ik vandaag kijken. Ik vind het zo'n leuke actie. Je leert meer over de geschiedenis van Oss, wat er allemaal in deze stad is gebeurd."

Naslagwerk

Tien meter achter haar staat Arjan Brands (41) samen met zijn dochter in de rij. ,,Wij komen de laatste plaatjes voor mijn moeder ophalen." Zelf spaarde hij, samen met zijn gezin, het boek de afgelopen tijd al vol. ,,Historisch Oss is een mooi naslagwerk. Dat merkte ik ook toen ik met mijn kinderen de plaatjes inplakte, je hebt meteen een aanknooppunt om iets te vertellen over de stad. Oss wordt niet altijd omschreven als de mooiste stad, maar heeft wel een rijke geschiedenis." Achter hem neemt de rij ondertussen flinke porporties aan. Als de deuren van het wijkcentrum om 10.00uur opengaan staan de mensen tot ver in de straat op het voetpad te wachten.

Afsluiting

"Dat de verzamelboek-actie zo'n succes zou worden hadden we niet voor ogen kunnen zien", vertelt Linda de Keijzer (41) van Jumbo van Bergen als de eerste mensen de ruimte inlopen. Eind vorig jaar vielen bij 22.000 huishoudens het Historisch Oss verzamelboek op de deurmat. Goed voor een verzameling van 189 plaatjes met historische gebouwen en onder andere prominente personen. In bakken liggen de plaatjes verspreid per nummer op lange houten tafels. Een looproute, afgezet met roodwit linten, kronkelt zich een weg langs de tafels waar medewerkers van de Jumbo en vrijwilligers van de Hille de bezoekers van plaatjes voorzien.

"We wilden de actie graag op een mooie manier afsluiten. Eigenlijk stond er in maart een feestelijke afsluiting op de planning, maar deze kon uiteraard niet doorgaan door de uitbraak van het virus. Omdat de actie zo geleefd heeft, er zijn onder andere facebook-groepen opgericht en ruilbeurzen gehouden, wilden we mensen de mogelijkheid geven om hun verzamelboeken vol te maken." Vol zijn de verzamelboeken zeker als de eerste mensen de Hille verlaten met een stapeltjes plaatjes in de hand. ,,We hebben het boek compleet kunnen maken", vertelt een glimlachende mevrouw Bergmans. Ze hoopt dat er in de toekomst snel weer een actie volgt. ,,Nu hebben we de geschiedenis van Oss gehad, het zou leuk zijn als er nog een boek over de huidige tijd komt."