Lars kan op weg: streefbedrag rolstoelbus gehaald

Lars heeft een dna-afwijking, waardoor hij al vanaf dat hij een kleine baby is zware epilepsie heeft. Daardoor heeft hij een ontwikkelingsachterstand opgelopen en schade aan zijn hersenen. Lichamelijke beperkingen zijn er ook, en daarom moet het jongetje in een rolstoel. En die is vanwege zijn beperking niet inklapbaar. Bovendien is het in en en uit de auto tillen inmiddels haast ondoenbaar. En dat moet vaak, aangezien Lars naar school gaat in Tilburg. En dus moest er een rolstoelbus komen, en die zijn nogal prijzig. Dus trok moeder Marijke de stoute schoenen aan en begon geld in te zamelen.