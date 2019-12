Laura sliep een nacht tussen de monniken

Wordt 2020 het jaar van de nieuwbouw in Bernheze?

15:00 NISTELRODE - Nieuwe woningen moeten komend jaar de grond uit vliegen in Bernheze. Naast een paar grotere nieuwbouwwijken die moeten verrijzen, is er nu weer een plannetje voor twintig woningen aan Laar-Achterstraat in Nistelrode.