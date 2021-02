Laura uit Geffen verkocht al 8.000 kinderboeken: ‘Mijn missie: kinderen grenzeloos laten dromen’

De jonge Laura las in haar jeugd veel en droomde ervan boeken te gaan schrijven. ,,Ik bedacht verhalen en las die voor aan mijn poppen. Maar echt een schrijver worden, daar durfde ik niet aan te denken.”

Dochter gaf laatste zetje

Maar haar dochter gaf het laatste zetje dat Langens nodig had: ,,Mijn oudste moest voor het slapen gaan altijd nog iets vertellen of vragen. Zo kwam er een keer de kwestie of ik dromen had en hoe ik ervoor zorgde dat die uitkwamen. In mijn beste Jip en Janneke-taal heb ik het uitgelegd.”

Daarbij hielp dat Langens zich al langere tijd bezig hield met de wet van de aantrekkingskracht. Welke wet ? ,,Niks nieuws hoor, die wet bestaat al eeuwen. Einstein en Walt Disney maakten er al gebruik van. Simpel gezegd: als je vrolijk bent, komen er positieve zaken op je pad, maar andersom geldt het ook: als je ’s morgens humeurig uit je bed stapt, je met tandpasta knoeit op je shirt, dan zul je zien dat je ook nog eens in de file terecht komt. Inderdaad, zoals de wet van Murphy.”

Dromen van een konijn

Het schitterend vormgegeven prentenboek ‘Droomwensen’ is gebaseerd op de gesprekken die Langens met haar dochter voerde. ,,Jaan uit het boek wil namelijk net als mijn dochter een konijn. Wij als ouders zagen dat niet zo zitten: konijnen horen in de vrije natuur en niet in een piepklein hokje. Wij lieten haar droom niet uitkomen maar toch kreeg dochterlief die bleef dromen over een konijn, via familie die vanwege allergie hun konijnen kwijt moesten, uiteindelijk toch dit huisdier”, zegt Langens.

Quote Als een meisje uit groep 2 prinses wil worden, laat haar dan. Misschien trouwt ze later wel met een heuse prins

,,Mijn missie is: kinderen mogen groots denken en grenzeloos dromen. Volwassenen denken in volwassen kaders en houden kinderen voor om realistisch te blijven. Maar als een meisje uit groep 2 prinses wil worden, laat haar dan. Misschien trouwt ze later wel met een heuse prins of speelt ze in het theater de rol van prinses. Alles kan. Je kunt de wet van de aantrekkingskracht ook in deze coronatijd gebruiken. Je kunt ervoor kiezen om bij de pakken te gaan neerzitten of op zoek gaan naar mogelijkheden die je door deze vervelende periode heen kunnen loodsen. Ik kies de laatste optie.”

Naast het boek ‘Droomwensen’ schreef de Geffense ook ‘Droomvangen’, voor iets oudere kinderen. Beide boeken zijn verkrijgbaar via de website van Langens.