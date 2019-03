Leegstand te lijf met lokale krachten: Oss zet de schouders onder voller centrum

Oss zet streep door Bram van den Bergh­straat als eenrich­tings­weg

13 maart OSS - Voortschrijdend inzicht. Zo kan de omslag in denken bij de gemeente Oss worden bestempeld als het gaat om de Bram van den Berghstraat. Deze bescheiden verbindingsweg tussen de Oostwal en Spoorlaan was tijdelijk eenrichtingsweg. Dit in verband met de bouw van Résidence Luijk, het appartementencomplex op de hoek van de Spoorlaan. Inmiddels kan het verkeer weer in beide richtingen rijden. En dat blijft ook zo.