Leegvegen Walkwartier Oss stuit op onwillige huurders: ‘Wij zitten hier goed’

9 november OSS - Groot nieuws vorige week: Het stadsarchief in Den Bosch gaat een tijdmachine bouwen die tot acht eeuwen terug kan in de tijd. Een prikkelend voornemen want wie wil nou niet even een kijkje gaan nemen op de Bossche markt in dertiende eeuw? Bij nadere beschouwing blijkt het te gaan om een ‘digitale tijdmachine’ die allerlei archiefstukken zodanig aan elkaar knoopt dat je bij wijze van spreken, met enkele drukken op de knop de hele bouwgeschiedenis van je huis op beeldscherm krijgt.