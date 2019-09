Leerlingen basisschool De Bogaard rennen zich uit de naad voor nieuw schoolplein

RAVENSTEIN - De speelplaats van basisschool De Bogaard is nu nog een tegelvlakte met enkele verouderde speeltoestellen. Maar als het aan de kinderen, ouders en de leerkrachten ligt, komt daar snel verandering in. De speelplaats moet nog dit schooljaar verduurzaamd en omgetoverd worden tot een prachtig speelparadijs met veel groen en avontuurlijke speelplekken.

,,Ja zelfs een plek om te chillen,” lacht directrice Marijke Devillers. Vrijdagochtend kwam de realisatie van het plan, dat begroot is op zo’n 60 duizend euro, een stukje dichterbij. En dat puur dankzij het enthousiasme van de 85 kinderen van groep 1 tot en met 4 die een sponsorloop hielden.

Op de speel­plaats moet zelfs een plek komen om te chillen Marijke Devillers, Directrice basisschool De Bogaard

Aangemoedigd door ouders, opa’s en oma’s, het volledige team en alle kinderen van de bovenbouw liepen zij zich een half uur uit de naad op het schoolplein. De hoogste groepen hadden, door loten te verkopen namens Jantje Beton, al in een eerder stadium voor een financiële boost gezorgd.

Ieder rondje werd beloond met een stempel

Stempelformulieren en ranja

Geheel in de geest van de ‘Vreedzame School’, waarbij ernaar gestreefd wordt dat kinderen iets over hebben voor elkaar, mocht groep 8 de hele sponsorloop van deze ochtend voorbereiden en begeleiden. ,,We hadden met groepjes allemaal een eigen taak,” vertelt Kaat van der Linden uit groep 8. ,,Een groepje heeft het parcours uitgezet, een ander groepje zorgde voor stempelformulieren en mocht afstempelen. Anderen gaven de kinderen tussendoor water of ranja.”

Vooral het combinatie­toe­stel dat we op het oog hebben is prachtig maar kostbaar Marijke Devillers

Kaat zelf had zich met haar groepje over de PR ontfermd door onder meer het Brabants Dagblad in te schakelen. Met de twee acties die nu achter de rug zijn, is De Bogaard er nog lang niet, beseft directrice Devillers zich ten volle. ,,We hebben ook nog een beroep gedaan op het Prins Bernardfonds, de Rabobank, Provincie, Gemeente Oss en de Dorpsraad.”

Water of ranja? De kinderen mochten kiezen.

Ambitieus ontwerp

Het ontwerp dat in samenspraak met de kinderraad tot stand kwam is behoorlijk ambitieus. Devillers: ,,Vooral het combinatietoestel dat we op het oog hebben is prachtig maar kostbaar. Het kan namelijk ook voor de beweeglessen worden gebruikt. Net als de zogenaamde klimkikkers die tegen een muur bevestigd worden.”