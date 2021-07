Leerlingen Maaslandcollege sluiten ‘rotjaar’ feestelijk af met watergevecht

In herinnering Gerrie Sanders: avontuur­lij­ke vrouw die áltijd geföhnde haren had en mooie kleren droeg

5 juli De foto waarop Gerrie het groene pakje draagt dat ze aanhad toen ze Jan ontmoette, hangt in de woonkamer. Het is een prachtige vrouw, in een prachtig pakje. De oud-directrice van Sanders Herenmode op het Walplein overleed in april.