‘Leerlingen opleiden tot verantwoorde burgers, daarvoor moeten scholen geopend zijn’

50 vrachtwa­gens met 1 miljoen kilo staal: Begra uit Oss bouwt grootste magazijn ooit voor Jumbo

18 februari OSS - Eén miljoen kilo staal, vervoerd in liefst vijftig vrachtwagens. Het nieuwe magazijn van Jumbo in het Zuid-Hollandse Bleiswijk is één van de grootste die de Osse firma Begra in haar bijna twintigjarige historie heeft gebouwd. Vanuit de locatie worden de online bestellingen verstuurd aan klanten in drie provincies.