Leerlingen TBL wijken uit voor herrie en maken examens in de Rusheuvel

Nieuw elan voor de in oude luister herstelde kapelanie aan de Begijnen­straat in Oss: ‘Het is prachtig geworden’

9 april OSS - Het is een resultaat waar de parochie Sint-Willibrordusparochie trots op is. Dus was er vrijdagmiddag een klein, coronaproof feestje bij de oude kapelanie in de Begijnenstraat in Oss. Het monumentale pand is namelijk in zijn oude luister hersteld, tot en met het karakteristieke knipvoegwerk van de voorgevel toe.