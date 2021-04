Leerlingen van ‘het Maasland’ waren inspiratiebron voor eerste jeugdboek van Elin Meijnen

De tweede stem gaat over een meisje dat met haar zangtalent de hoofdrol in een schoolmusical bemachtigt en daardoor nieuwe vrienden ontmoet, maar ondertussen ook moet dealen met demonen uit haar verleden.

Ontluikende liefdes en opbloeiende vriendschappen

Elf jaar geleden begon Meijnen als docent Nederlands op het Maaslandcollege in Oss, waar de leerlingen een inspiratie vormden voor de personages in haar boek. Meijnen: ,,Als docent zie ik tientallen kinderen en hun problemen en onzekerheden, maar ook ontluikende liefdes en opbloeiende vriendschappen. Bovendien weet ik nog heel goed hoe ik mezelf voelde op die leeftijd, dat kon ik goed gebruiken in mijn verhaal.”

Meijnen benaderde Blossom Books, een uitgeverij die gespecialiseerd is in Young Adult boeken en zo kwam het dat haar boek het tweede deel werd van Blossoms ‘shortie’-reeks. Shorties zijn boeken die niet te dik zijn, waardoor ook scholieren die op zich wel willen lezen, maar geen zin hebben in ‘dikke pillen’, sneller een boek ter hand zullen nemen.

Jongeren boodschap meegeven

Dat het boek over zang en musical gaat, is niet toevallig: als jongere was Meijnen een verlegen meisje dat vleugels leek te krijgen zodra ze begon te zingen. Ze regisseerde jarenlang musicals, onder meer in Ravenstein, en hoopte op die manier kinderen hetzelfde zelfvertrouwen mee te geven. Behalve dat ze een leuk en spannend boek wilde schrijven, hoopt ze met De tweede stem ook een boodschap mee te geven. Meijnen: ,Ik hoef niet per se een levensveranderend boek te schrijven, maar wil jongeren wel iets bemoedigends meegeven: je mag je eigen keuzes maken, je eigen pad bewandelen en vrienden kiezen bij wie je je écht thuis voelt. De puberteit is een vormende en bepalende tijd en het is prachtig als het je dan lukt om je eigen stem te vinden.”

Hoopt Meijnen in de toekomst meer boeken te schrijven? ,,Zeker! Ik heb het gevoel dat ik een echte jeugdboekenschrijver ben, dus ik blijf in elk geval voorlopig bij deze doelgroep. Naast mijn werk als docent is dit echt een bron van plezier, dus ik hoop het nog lang te blijven doen.”