Leerlooierij Molenstraat Oss blijft een monument, zegt Raad van State, eigenaresse heeft het nakijken

Onder de Bomen groeit met nog eens zeven appartemen­ten voor begeleid wonen in Megen

MEGEN - Zorgaanbieder Onder de Bomen bouwt zeven extra appartementen in Megen. In totaal wonen er straks 24 mensen die 24 uur per dag begeleid worden. ,,We zitten hier heel erg goed.”

14 januari