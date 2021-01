Leesvoer scoren via de zijdeur van gesloten bieb

In Lith wordt het verse leesvoer via een zijdeur in De Snoeck afgehaald. ,,Normaal komen mensen binnen via de hoofdingang van het gemeenschapshuis, maar dat kan nu niet, omdat die ook gesloten is", vertelt Els Mutsaers. Op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag gaat de oude, groene deur van slot om de leden te bedienen. ,,Het zijn vooral mensen uit Lith, Lithoijen, Oijen en Maren-Kessel. Maar vrijdag kwam hier ook een man van over de Maas met zijn kinderen op de bakfiets om boeken op te halen.”

De boeken zijn online gereserveerd en verzameld door de medewerkers van de bieb. ,,Het leuke is dat we nu ook veel boeken uitlenen die van andere vestigingen komen. Via de interne transportdienst komen ze hier.” De bescheiden bieb in Lith maakt deel uit van de Noord Oost Brabantse Bibliotheek, met vestigingen tot Boekel aan toe.

Uitzondering

Volgens Mutsaers wordt er door flink wat mensen gebruik gemaakt van de noodservice. ,,Al zien we wel veel dezelfde gezichten. Ik denk dat er nog best veel leden zijn die niet weten van deze mogelijkheid of die het lastig vinden om via internet zaken te regelen.” Bij uitzondering wordt er daarom ook nog weleens een telefonische reservering aangenomen, verklapt Mutsaers. ,,Van sommige mensen weten we wel wat die leuk vinden om te lezen. Het voordeel van een kleine bieb als de onze.”