Leeszaal leende in eerste jaren meer uit dan Oss inwoners had

De opruiming was deze keer niet in het winkelcentrum van Oss, maar bij de openbare bibliotheek aan de Raadhuislaan. En zoals dat gaat bij een interessante uitverkoop, stonden de koopjesjagers al voor openingstijd in een rij voor de deur. Niet om hun leeshonger te gaan stillen maar om hun slag te slaan bij de cd's die door de bieb in de ramsj gedaan waren. Ze werden nog nauwelijks uitgeleend, dus gingen ze voor een eurootje in de aanbieding. Een vorm van marktwerking zou je kunnen zeggen, waarbij rekening wordt gehouden met de smaak van de klant. Dat doet de Osse openbare bibliotheek al bijna honderd jaar.

Volgend jaar eeuwfeest

Volgend jaar, op 29 maart, kan het eeuwfeest gevierd worden. Dan is het precies honderd jaar geleden dat de 'Vereniging Openbare Leeszaal en Boekerij op RK Grondslag voor Oss en Omstreken' in de Staatscourant van 29 maart 1921 een officiële status kreeg. Eigenlijk kan er dit jaar al feest gevierd worden want in artikel 19 van de statuten staat nadrukkelijk dat de oorsprong van de vereniging teruggaat tot 28 juli 1920.

Titus Brandsma was de initiatiefnemer en grote aanjager van het plan om in Oss, als zesde plaats in Brabant, een openbare leeszaal te realiseren. In tientallen artikelen in 'zijn' krant De Stad Oss, waarvan hij hoofdredacteur was, maakt hij de geesten rijp voor het bibliotheekplan dat Oss een 'instituut voor volksontwikkeling' moest geven. Een effectieve fondsenwerving zorgde vervolgens voor een stevig financieel fundament. De gemeente gaf 1000 gulden subsidie, Jurgens 500, Hartog, Zwanenberg en Van den Bergh elk 200. Daarnaast werd er een obligatielening van 10.000 gulden uitgeschreven die binnen de kortste keren voltekend was.

Verschil tussen katholieken en niet-katholieken

Belangrijk was ook de subsidie van het Rijk die vooral afdwong dat de Openbare Leeszaal niet alleen voor katholieken maar voor iedereen toegankelijk moest zijn. Dat werd ook toegestaan al werd er wel een verschil gemaakt tussen gewone, lees katholieke, leden en 'mannen en vrouwen van andere gezindten'. Deze laatste groep moest zich schriftelijk bij het bestuur aanmelden, werd beoordeeld en had geen stemrecht.

De bij aanvang 256 leden werden bediend met romans, studieboeken, tijdschriften en kranten, die allemaal wel katholiek door de beugel konden, anders zou de bisschop ingrijpen. Toch was de leeszaal op de bovenverdieping van het Bondsgebouw op de Heuvel geen bolwerk van orthodoxie. Uit de aanwinstenlijsten blijkt dat de romancollectie weliswaar braaf was en stichtelijk maar de afdelingen wetenschap en studieboeken waren opvallend breed gesorteerd en actueel.

Veel boeken over Hitler