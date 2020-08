Lege boerderij? In Landerd mogen arbeidsmigranten daar nu toch ook in gaan wonen

LANDERD - Maximaal vijftig per boerderij én onder strenge voorwaarden. Hoewel het gemeentebestuur lange tijd tegen was, mogen in de gemeente Landerd voortaan toch arbeidsmigranten gehuisvest worden in vrijkomende agrarische gebouwen.

Dat is een van de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe beleid rond de huisvesting van arbeidsmigranten ten opzichte van het oude beleid. ,,Wij vonden het een gebiedsvreemde activiteit, die ook nog eens meer verkeer zou opleveren", zegt wethouder Ben Brands. ,,Maar bij nader inzien zou het moeten kunnen als we het goed regelen.” Het tackelen van het parkeerprobleem is niet voldoende. Zo moet per persoon 12,5 vierkante meter ruimte beschikbaar zijn. En voldoende ruimte voor recreatie voor de pakweg zevenhonderd arbeidsmigranten die de gemeente telt.

Niet geconcentreerd in de dorpskernen

In de dorpskernen wil Landerd geen concentratie van buitenlandse werknemers. Daar mogen volgens Brands per woning slechts twee arbeidsmigranten die niet verbonden zijn, dus geen relatie hebben, worden gehuisvest. ,,Een Pools gezin, man, vrouw en kinderen kan natuurlijk wel.”

Huizenbezitters mogen in Landerd niet meer hun woning in zijn geheel verhuren voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Maar ook daarop zijn uitzonderingen mogelijk. Brands: ,,Stel, je hebt een oude boerderij in het dorp. Dan mogen daar maximaal zes buitenlanders gehuisvest worden. Maar dan heb je een omgevingsvergunning nodig waarin bijvoorbeeld het parkeren goed geregeld wordt. En je moet overleg voeren met de buurt.”

Niet de werknemers van bol.com

Op bedrijventerreinen worden maximaal tweehonderd buitenlandse werknemers toegestaan. ,,Maar dan moeten ze wel daar werkzaam zijn. We gaan hier bijvoorbeeld niet de arbeidsmigranten van bol.com huisvesten.” En er moet aan een aantal regels worden voldaan: zo moet er een beheerder zijn, een nachtregister en moet er ook een contactpersoon worden aangesteld.

Op de Brand in Zeeland mogen in een leegstaand pand waarin vroeger tbs-ers zaten, maximaal zeventig migranten wonen . ,,Niet het hele jaar, eigenlijk wilden we om de drie maanden wisselen.In overleg met de buurt is nu gekozen voor tweemaal wisselen per jaar.”

Kortgesloten met Uden

Huisvesting van arbeidsmigranten op recreatieparken willen B en W zoveel mogelijk beperken. ,,Alleen als er een heel goed plan onder ligt of als het park geen enkel toekomstperspectief heeft, willen we daar van afwijken. Maximaal 150 man. Dat was in het verleden 40 man.”

Volgens Brands is het beleid op hoofdlijnen kortgesloten met de gemeente Uden, waarmee Landerd gaat fuseren. De bedoeling is dat het op het einde van het jaar wordt geëvalueerd.