Leider Osse groep probleemjongeren veroordeeld tot celstraf vanwege afpersing

Man in Heesch aangehou­den met inbrekers­werk­tuig, had nog gevangenis­straf openstaan

11:05 HEESCH - Verdacht gedrag van een zwart geklede man heeft in de nacht van maandag op dinsdag tot een aanhouding geleid in Heesch. De Poolse verdachte had inbrekerswerktuigen bij zich en bleek nog een gevangenisstraf uit te moeten zitten. Dat meldt de politie.