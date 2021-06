Leidse archeologiestudenten doen interessante vondsten in Oss

Oss hoopt ruzies over bomenkap voor te zijn met lint of QR-code op de stam

11 juni OSS - Van hommeles in de Floraliastraat tot boosheid in de Granietstraat. Op tal van plekken in Oss voelden inwoners zich overvallen toen de bomen plots gekapt werden. Met een lint, qr-code of een andere uiting óp de te kappen bomen moet dat in de toekomst voorkomen worden.