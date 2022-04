Lekker daadkrachtig van de burgemeester: wij régelen dat

Zelf vond ik ‘wij régelen dat’, de Buijsiaanse variant van het Merkeliaanse ‘Wir schaffen das’ de stoerste, maar dat onze burgemeester bijzonder daadkrachtig en uitermate burgermoederig die bus met tachtig asielzoekers van de snelweg had geplukt staat vast. Voordat ze in het belastingkantoor terecht konden kregen ze eerst eten in het gemeentehuis. Omdat ze hongerig waren én omdat er nog tachtig bedden opgemaakt moesten worden, en in mijn gedachten zag ik Buijs al met een schort voor in een grote pan soep roeren daar in het bedrijfsrestaurant om eigenhandig die hongerige monden te voeden. Ik denk dat ze best een lekker potje kan koken, maar misschien is ze meer het type dat goede cateraars kent, dat zou best kunnen. Of ze heeft gehoorzame ambtenaren die lekkere potjes koken of die goede cateraars onder de snelkeuzetoets hebben. Het maakt ook niet uit, ze régelt het in ieder geval.