Lekker naar buiten en los gaan in de tuin van Wilhelmien: ‘En ze kunnen ook nog kalfje aaien’

GEFFEN - Het is een fikse tuin, die van Wilhelmien van Dijk aan de Vreestraat in Geffen. Met een trampoline, een klimtoestel met een glijbaantje eraan vast, een paar schommels, en heel veel gras.

,,Ik was in de tuin bezig, en opeens dacht ik aan al die mensen die nu thuis zitten, met hun kinderen, en níet naar buiten kunnen. En wij hebben hier al die ruimte, en als onze kleinkinderen er niet zijn, dan heeft niemand er wat aan." Zo gedacht, zo gedaan; Wilhelmien deed een oproep op Facebook, of er misschien mensen waren die wat hadden aan haar tuin. Haar bericht werd snel en veel gedeeld, en al prompt meldden zich de eerste gegadigden.

,,Zaterdag komt een gezin met hun autistische zoon, zodat hij lekker anderhalf uur kan springen. En zo zijn er wel wat meer mensen. Het moet natuurlijk wel een beetje in de buurt zijn. Er was ook iemand die met vluchtelingenkinderen werkt, die heel graag wilde komen. Maar ze kon hier nu niet komen met die kinderen in één auto. Dus of ze ná de crisis een keer mocht komen spelen. Dat mag natuurlijk ook."

Één gezin per keer

Maar zolang het nog crisis is, heeft Van Dijk wel een strenge regel: één gezin per keer. ,,Dan is het natuurlijk hartstikke veilig. Mensen die willen kunnen me via Facebook een berichtje sturen om een afspraak te maken. Op die manier is er steeds maar één gezin. We blijven zelf gewoon binnen. Ik merk zelf aan mijn kleinkinderen dat ze gewoon af en toe naar buiten móeten. Anders is er geen houden aan. Maar lang niet iedereen heeft die mogelijkheid."

