Lekker roosteren op vuurplaats De Elzenhoek

Na alle carnavalsvermoeienissen bleken toch nog heel wat kinderen te porren om gistermiddag samen wat lekkers te maken en warm te maken in het vuur. Broodjes op een stok, appels met kaneel in aluminiumfolie, groentespiesjes, allemaal erg lekker om even in het vuur te verwarmen.

Een enkele bui had de bezoekers overigens ook niet gedeerd, want de nieuwe vuurplaats is overdekt. Dan hadden de kinderen de lekkernijen ook niet buiten in de moestuin hoeven te bereiden, maar droog in het gebouw van de recent uitgebreide Elzenhoek. Om daarna wel weer de spiesjes en broodstokken buiten weer in het vuur te houden.