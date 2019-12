Lekker uitpakken met zes kilo historie over Oss

Het grootste pakje bewaar je natuurlijk voor het laatst maar die verleiding kon ik niet weerstaan en daarmee heb ik niet alleen het grootste maar ook het zwaarste en verreweg het mooist boek in handen. Het werd samengesteld en vormgegeven door Frans Heeren uit Lithoijen.



Hij beschrijft en illustreert op degelijk wijze het zusterklooster in zijn woonplaats. In het klooster woonden 'door de eeuwen heen’ twee kloosterorden met hun scholen, Philips had er een montage-inrichting, er kwam een antiekzaak in en nu zit een kinder- en babyzaak. Zo bleef tot op de dag van vandaag het klooster een dynamische plek in het dorp en is er een prachtig naslagwerk dat daarvan getuigt.