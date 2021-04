Lente? Het lijkt wel winter! Fruittelers van blote bast naar vier truien en een muts op: ‘Het is veel te koud’

Vorstenbo­sche­naar (25) verdiende volgens OM ruim 60.000 euro met harddrugs­han­del, vier jaar cel geëist

1 april DEN BOSCH/VORSTENBOSCH - Amfetamine, mdma-pillen, ketamine, lsd-zegels, wiet en 2C-B. De 25-jarige K. van L. verkocht het allemaal vanuit zijn huurwoning in Vorstenbosch. Het OM eiste voor het verboden bezit van wapens, harddrugs en het jarenlang dealen in verdovende middelen, een celstraf van 4 jaar. ,,Ik heb er veel spijt van, dat ik me met dat soort praktijken bezig hield.”