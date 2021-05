Leonie verloor haar man aan leukemie en strijdt nu voor meer donoren: ‘Het is zó'n kleine moeite’

Het concept is ruim tien jaar na dato nog steeds amper te bevatten. Nadat in zijn eigen familie, de rest van Nederland en vervolgens de hele EU geen enkele match was, bleek helemaal aan de andere kant van de wereld een man te wonen met de juiste weefsteltypering voor Frank Muis. Een Amerikaan om precies te zijn, die tot twee keer toe stamcellen afstond om Frank te helpen in zijn strijd tegen leukemie. Het heeft zijn leven aanzienlijk verlengd, maar helaas niet kunnen redden. Hij overleed in 2011 op slechts 33-jarige leeftijd.