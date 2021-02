Lessen vallen letterlijk in het water op Hooghuis

Maandagavond, of in de nacht van maandag of dinsdag, is een aftakking van de waterleiding in de school aan de Mondriaanlaan, onderdeel van de Talentencampus, losgesprongen. Omdat er niemand in het gebouw was, duurde het tot dinsdagochtend, totdat het lek waar water uit spoot gedicht kon worden. Toen stond er al een flinke laag in het gebouw.