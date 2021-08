Levende kip uit container voor overleden dieren gehaald in Rosmalen

Man rijdt in sloot en mishandelt daarna handhaver in Oss, ook mes in beslag genomen

17 augustus OSS - In Oss is maandagavond een handhaver mishandeld. Een 18-jarige verdachte uit Nijmegen is aangehouden. Hij was even daarvoor in de sloot gereden aan de Horzakstraat. ,,Het mag duidelijk zijn dat geweld tegen hulpverleners niet wordt getolereerd”, aldus de politie.