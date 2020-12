Lezersbrieven over fusie Uden-Landerd tot Maashorst: ‘Trumpiaans’ en oproep niet meer te steggelen

Vrijwilli­gers Mary (73) en Franka (61) werkten de héle coronacri­sis door in Bernhoven ,,Het was het heftigste wat ik ooit heb meegemaakt”

9:50 UDEN - Als corona in Bernhoven een cycloon was, dan waren Mary Snoep (73) en Franka Rugenbrink (61) het oog. Als enige twee vrijwilligers werkten zij de hele eerste coronagolf, zeven dag per week, van half maart, tot eind juni in ziekenhuis Bernhoven. “Het was het heftigste dat ik ooit mee heb gemaakt, maar ik had het voor geen goud willen missen.”