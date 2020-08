Lezersreacties Osse kermis: ‘Het was veel gezelliger zo’

OSS - Diverse lezers reageerden op onze oproep om hun mening te geven over de Osse kermis , en dan met name het gedeelte in Jan Cunen. Een bloemlezing uit talrijke reacties.

Mijn complimenten voor de opzet van de kermis, alles was top geregeld. Erg fijn dat er ook weer gedacht werd aan twee prikkelarme uurtjes. Ons zoontje heeft de kermis voor het eerst uiterst positief ervaren. Hij, en daarom ook wij, hebben erg genoten van deze uurtjes. Enige minpuntje was de prijs. 2,50 per ritje en de ouder moest ook betalen om mee in de draaimolen te mogen.

Carmen Hanegraaf

Heesch

Na veel positieve geluiden te hebben gehoord, wil ik graag een kritische kanttekening zetten bij de nostalgische kermis in het Jan Cunenpark. Natuurlijk was het leuk voor bezoekers en goed voor exploitanten dat er een kermis georganiseerd mocht worden. Maar, na twee keer het terrein te hebben bezocht met mijn zoon van twee viel mij wat op. De attracties werden van stroom voorzien door een dieselaggregator die in een vrachtwagen stond. Deze blies diesellucht uit die heel goed op het terrein te ruiken was. Die stond weliswaar op afstand, maar of het gezond was?

Quote De organisa­tie uit handen geven, had dus blijkbaar ook gevolgen voor de gezondheid van mensen

De kermis werd dit jaar niet door de gemeente georganiseerd. De organisatie uit handen geven, had dus blijkbaar ook gevolgen voor de gezondheid van mensen. Ik vraag me af in hoeverre dit door de organisatie van de kermis en de gemeente dit überhaupt afgewogen is. Ik snap dat als er geen geld is voor een gezondere stroomvoorziening dat je dan een andere keuze moet maken, maar moet dit dan ten koste gaan van de gezondheid van mensen?

Ik wil graag gezond blijven en zeker weten dat organisaties en de gemeenten voldoende inspanningen hebben geleverd om de gezondheid van mensen te bewaken.

Raymond Ahsmann

Oss

Volledig scherm Een sfeerfoto tijdens de laatste avond bij de Rusheuvel. © Van Assendelft Fotografie

Wat een superoplossing de kermis zo. Een gedeelte bij Jan Cunen en de Rusheuvel, opgesplitst in en voor groot en klein. Het was veel gezelliger dan verspreid door de stad. Ik zeg volgend jaar weer zo. Fijn dat er nu ook niet zes dezelfde attracties stonden.

Alisha van Doorn

Oss

Mooie locatie voor nu! Wie weet over een aantal jaren hebben we op de huidige plek van Walplein ook een mooi stadspark. Dan zou je daar prima naar toe kunnen verhuizen. Toch iets meer link met de stad. En wie weet dan ook een winterkermis.

Luc Godfroid

Oss

Quote Wie weet over een aantal jaren hebben we op de huidige plek van Walplein ook een mooi stadspark. Dan zou je daar prima naar toe kunnen verhuizen.

Volledig scherm Het Osse centrum na realisatie van de plannen. Met rechtsmidden het stadspark. © Gemeente Oss

Voor nu was het een mooie oplossing. Hopelijk kan het volgend jaar terug naar het centrum daar waar - vind ik - het absoluut thuishoort.

Gea Verweij

Den Bosch

Ik heb geen kleintjes meer, maar ik vond het er gezellig uitzien. Plus, leuke bijkomstigheid: kindjes konden zelf lekker rondlopen zonder dat je als ouder meteen bang hoefde te zijn ze kwijt te raken in de drukte.

Daisy Hunze

Oss