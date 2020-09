Lichte stijging aantal coronabesmettingen Oss

Man uit Heesch bezorgt ex-man van vriendin litteken op voorhoofd: ‘Het was al vier keer uit de hand gelopen’

4 september DEN BOSCH/HEESCH - Een 51-jarige Heeschenaar mishandelde de inmiddels ex-man van zijn vriendin, waardoor deze een litteken opliep op zijn voorhoofd. De verdachte was naar het slachtoffer toegegaan om ‘te praten’ over vermeend huiselijk geweld. De politierechter in Den Bosch veroordeelde de verdachte voor het uitdelen van meerdere klappen met als gevolg ‘zwaar lichamelijk letsel’ op 26 oktober 2019.