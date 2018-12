Lichte taakstraf voor getergde Ossenaar die buurman met bijl te lijf ging

De man was op 5 juli in zijn tuin aan het snoeien toen de buurvrouw voor de zoveelste keer poepluiers over de heg gooide. ,,Toen ging ik door het lint. Ik heb geroepen dat ik hem ging slaan en toen hij door zijn poort naar buiten kwam heb ik hem geslagen met de bijl die ik in mijn handen had. Dat was fout, dat had ik nooit mogen doen", zei de man berouwvol.