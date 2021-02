Liefst 2300 Ossenaren krijgen eerste coronaprik bij theater De Lievekamp

OSS - Het Osse theater de Lievekamp is de komende dagen het decor van liefst 2300 vaccinaties tegen het coronavirus. Bedoeld voor Ossenaren van 63 en 64 jaar, of met morbide obesitas of het syndroom van Down. In mei krijgt deze groep de tweede prik.

Het theater biedt zo onderdak aan onder meer de huisartsenpraktijken Ussen, Ons Medisch Centrum en Bilderdijk. Wie aan de beurt is voor de prik van AstraZeneca heeft daar in de afgelopen dagen al bericht over gehad. Of wordt in een enkel geval in de komende dagen nog op de hoogte gebracht.

Om voldoende afstand te garanderen, wordt het parkeerterrein achter het theater op 25 februari en op 1 tot en met 5 maart afgesloten. In de foyer van de Lievekamp worden drie prikstraten ingericht. Wie een spuit heeft gehad, moet daarna een kwartier wachten in de hal van het theater. Al met al kunnen zo ongeveer 90 mensen per uur een prik krijgen. In een periode van vier dagen worden er 2300 mensen ingeënt. Ter vergelijking: bij het zetten van de griepprik worden er doorgaans 2800 mensen per dag gevaccineerd in het theater.

Op zoek naar prikstraat

De groep die nu wordt ingeënt tegen corona, krijgt in mei een tweede prik bij het theater. Intussen is de GGD nog altijd in gesprek over het openen van een grotere vaccinatiestraat in de stad, voor wanneer alle jonge en gezonde Ossenaren aan de beurt zijn. Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat ook zij straks bij De Lievekamp worden geprikt.

Volledig scherm Het bord dat wijst op de parkeerregels. © BD