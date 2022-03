Lieke waant zich in New York tijdens WK terwijl ze gewoon thuis op de fiets zit: dát is e-racing

Fioretti College Veghel wint onderwijs­prijs provincie met buiten­schools project, TBL tweede

DEN BOSCH/VEGHEL - Het Fioretti College in Veghel heeft de tweejaarlijkse Onderwijsprijs in Noord-Brabant gewonnen, in de categorie Voortgezet Onderwijs. Een internationaal muziekproject van het TBL in Oss was ook genomineerd, werd tweede en won de publieksprijs.

15 maart