Lieve Sint, ik heb nog wel wat wensen

ColumnStoomboot opgepoetst? Ik hoop wel dat er ook ergens een elektrische motor in die boot zit, een stroomboot dus, want stikstof is nogal een dingetje hier tegenwoordig. In Berghem zijn ze al druk bezig met lampjes voor de verlichte intocht volgende week, het wordt een spektakel. Om u gunstig te stemmen uiteraard. En dat is wel nodig, want we hebben nogal een verlanglijstje.