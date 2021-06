Lieve van Tuijl brengt theateronderwijs naar Oss: ‘Kinderen moet je niet op een stoel houden’

OSS - Theateronderwijs was er bij Muzelinck lange tijd niet te vinden. Daar komt voor kinderen binnenkort verandering in, dankzij de lessen die Bossche theatermaker Lieve van Tuijl in Oss gaat geven.

,,Ik woon verdikke in de hoofdstad van Brabant, en als je hier iets wilt leren op het gebied van theater, dan kan dat niet?”, dacht Lieve van Tuijl in 2015. De Bossche zangeres en theatermaker en -docent had sinds haar afstuderen aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten het aanbod met rasse schreden zien verschralen, tot er nagenoeg niks meer van over was. Ze besloot van de nood een deugd te maken. ,,Het was al heel lang een droom een eigen theaterschooltje te hebben, en dat helemaal zelf in te richten”, vertelt ze. Driehonderd eigenhandig huis-aan-huis verspreidde flyers later had ze haar eerste twee klassen bij elkaar.

Spelen en verbeelding

Vanaf 16 juni breidt ze die lessen uit tot voorbij haar woonplaats, en gaat ze ook bij Muzelinck, Centrum voor de Kunsten in Oss, theaterles geven, aan kinderen van 6 tot 12 jaar. Eerst drie proeflessen, waarna geïnteresseerden vanaf volgend schooljaar echt aan de gang kunnen. ,,Spelen en verbeelding is iets dat kinderen eigen is en ik vind heel makkelijk onderwerpen die daarbij aansluiten”, aldus de theatermaker. ,,En kinderen zijn lekker impulsief. Ze zijn niet bezig met schaamte en wat kan of mag, zoals volwassenen dat wel kunnen zijn. Die denken dat iets misschien cliché is, of durven bepaalde dingen niet. Bij kinderen is dat allemaal niet zo, dus je kunt lekker gáán.”

Tweede natuur

Toneelspelen is voor veel kinderen een tweede natuur, merkt Van Tuijl. ,,Iedereen heeft vadertje en moedertje gespeeld, of politie en boef. Daar begint het mee, dat is de kern vanwaar het begint en het is belangrijk dat te blijven voeden.” Ze heeft bovendien al verschillende keren meegemaakt dat kinderen vrijer worden in het uiten van zichzelf, en zich zelfverzekerder opstellen in een groep. Talenten die niet alleen handig zijn als je een spreekbeurt geven moet. ,,Ze leren samenwerken, maar ook nadenken over zichzelf. Je moet een soort bewustzijn creëren tussen wat spel en werkelijkheid is. Dat zijn allemaal dingen die je niet alleen in het theater gebruiken kan, maar in het hele leven.”

Korte voorstelling

Veel kinderen kunnen echter van begin af aan al niet wachten om hun kunsten op een podium te laten zien. Aan het eind van het lestraject wacht dan ook altijd een korte voorstelling waarbij (groot)ouders aanwezig mogen zijn. Dat geeft meteen een concreet doel om naartoe te werken, maar Van Tuil houdt bewust ruimte over om de lessen gedurende het traject aan te kunnen passen. ,,De een moet je een beetje met rust laten en veel laten experimenteren, en de ander heeft juist behoefte aan structuur en theorie over hoe je dingen benadert. Ik richt mijn onderwijs daarop in”, legt ze uit.

Meteen de vloer op

Tijdens die lessen staat ze bovendien zelf midden tussen de leerlingen om oefeningen samen met hen uit te voeren. ,,Kinderen moet je niet te lang op een stoel houden en dingen uitleggen. Ik wil meteen de vloer op en zoveel mogelijk dingen doen. Ook nog niet te psychologiserend, maar gewoon simpele scenes met kleine rollen waarin ze hun eigen fantasie de vrije loop kunnen laten. En op die manier zichzelf als speler ontdekken.”