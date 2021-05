Lievekamp presenteert nieuw theaterseizoen in Oss met al 20.000 verkochte kaarten

UPDATE Martien R. had gelijk: zijn maat was ‘gesnaaid’. Met een kofferbak vol drugs

12:51 DEN BOSCH/OSS - ,,Ik ben bang dat hij gesnaaid is”, hoorde de politie Martien R. op 15 april 2019 aan het begin van de avond zeggen. Hij bleek gelijk te hebben: de politie had even eerder bij Bergen op Zoom Siebren M. aangehouden. In een verborgen ruimte van zijn auto bleek 99,4 kilo mdma te liggen. En die was, zegt justitie, die middag in de auto geladen op het woonwagenkampje van de familie R. in Oss.