‘Liever afgezonderd in een Schaijks vakantiepark dan op ’n Tilburgs pleintje’

SCHAIJK - Bij Vakantiepark Schaijk staat de denkbeeldige slagboom vooralsnog open. Slechts enkele huisjes zijn verhuurd; in vijftien vakantiewoningen op het park is plek voor zorgmedewerkers die in ziekenhuis Bernhoven werken.

Een tikkie wonderlijk doet het tafereel wel aan. Vinden ze zelf ook, hoor. Want wie in godshemelsnaam zoekt er in deze linke coronatijden en in deze toch zwaar getroffen virusregio op een zonnige zaterdagmiddag een vakantiehuisje voor de aanstaande paasdagen? Peer van Gerwen (59) en zijn Mirjam Gruijters (58) uit Geldrop snappen de voorhoofdfrons én de vraag-puur-uit-interesse.

‘Gek dat de boel gewoon open is’

,,We maken een rondje langs vakantieparken en campings, wilden eigenlijk naar Hunzedal in het Drentse Borger maar dat was dicht en daarom bezoeken nu wat plekjes in deze regio”, verklaart Peer hun aanwezigheid in het Schaijkse buitengebied. ,,Eerder vandaag waren we al bij Herperduin en nu dus dit vakantiepark. Mooi hoor. Maar wel gek dat de boel hier gewoon open is, terwijl sommige andere Roompotparken op slot zitten. Ja, natuurlijk weten we dat het coronavirus in dit deel van Brabant veel slachtoffers heeft gemaakt. Maar als je de omgangsregels naleeft, kan er volgens ons niet zo veel gebeuren.”

Nog geen zorgmedewerkers

De denkbeeldige slagboom staat bij Vakantiepark Schaijk, deel uitmakend van Roompotparken, inderdaad nog open. ,,We zien de laatste dagen wel meer omboekingen, richting zomervakantie”, bekent directeur Charles Veerkamp (30). ,,Toch is een aantal van onze 62 woningen gewoon verhuurd. We zorgen voor meer dan voldoende hygiëne in de huisjes en hebben onder meer het restaurant en het buitenterras gesloten. Het is niet anders. Nee, de eerste zorgmedewerkers van ziekenhuis Bernhoven die we gratis verblijf in ons park bieden, zijn er nog niet maar zullen, denk ik, snel komen.”

Heksensoep

Bij huisje 22 wordt net na enen ‘heksensoep’ bereid. Koks van dienst zijn de 5-jarige Matteo en zijn twee jaar jongere broertje Benjamin, die op verzoek van moeder Maartje van Ewijk (36) meteen ook maar hun heksendansje rond de soepketel maken. Oh ja, ter aanvulling binnen slaapt Victor, dertien maanden oud. ,,Wil je een bijzonder verhaal?”, vraagt Maartje retorisch en betitelt zich als ‘dakloze, alleenstaande moeder en tóch getrouwd’. ,,We huren hier twee weken. Met zijn viertjes, terwijl mijn man Kai in het Gelderse Buren in afzondering zit. We leefden de voorbije drie jaar namelijk in Amerika, heel prettig, in Pittsburgh. Kai werkte er voor Philips. Maar hij kreeg een andere functie, in Nederland dus. Door het plotse vliegverbod van Trump ben ik met de jongens op stel en sprong teruggekeerd; Kai moest langer bij de verhuizers blijven.

‘Nog niet in ons huis terecht’

Quote Nee, de coronael­len­de schrikt ons niet af Marlies van Dijk We hopen trouwens wel snel herenigd te zijn, kunnen echter nog niet in ons huis in Vlijmen terecht. Ach, ook al zitten we hier puur uit nood geboren, het is fantastisch. Met name voor die twee daar. ‘s Morgens trek ik ze hun boerenbontoveralls aan, met hun papa facetimen ze driemaal daags en met mijn inmiddels aangeschafte bakfiets doen we boodschappen in Schaijk. 'Het fijnste huisje ever', jubelde Matteo al. Ja, we zitten hier goed en zorgen voor voldoende social distancing.”

Genieten van de maartzon