Liever planten dan bestrating op het schoolplein

,,De Pius X was meteen enthousiast", vertelt Sven Platenburg over het bezoek dat de 'Orde van de Groene Klauw' bracht aan deze Osse basisschool. De 19-jarige Platenburg zette het project samen met Nina van Schagen van de gemeente Oss op, als afstudeeropdracht van zijn opleiding 'Stad en Mens' aan Helicon MBO Tilburg. Inmiddels is het uitgerold naar verschillende andere basisscholen in Oss, en leren kinderen zo over afvalverwerking en het belang van groen in de wijk.