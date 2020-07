Liever zónder mondkapje in de file dan in de trein mét

Bekende kaaskoop­man van de markt onverwacht overleden

25 juli BERGHEM - Er is geschokt gereageerd op het onverwachte overlijden van Jacco Wijs, marktkoopman in kaas. Hij stond met zijn kaashandel op de zaterdagmarkt in Oss, maar deed ook de markten in Heesch, Zeeland, Ravenstein en Herpen aan. Zijn plek op de markt in Oss zaterdagochtend bleef leeg.