LightTheSky: bundels licht verlichten zondagavond de hemel als steuntje voor iedereen

Dennis Sommerdijk van HVR Show Equipment in Ravenstein: ,,We doen graag mee. We zullen om 20.00 uur een aantal bundels licht laten schijnen. Onze sector ligt nu natuurlijk ook helemaal stil en op deze manier kunnen we onze bewondering voor de mensen die zorg verlenen. We hopen dat mensen er een beetje van kunnen genieten.”

Een klein gebaar

Sommerdijk: ,,Delighted zit in de Achterhoek. Het is vooral een oproep voor onze branche. Licht is iets dat wij nu in kunnen zetten om iets moois te doen. Er doen veel grote bedrijven door heel Nederland mee. Wij doen zondag lampen aan bij ons bedrijf die in bundels recht naar boven schijnen. Medewerkers nemen ook lampen mee naar huis om te schijnen. Het is een gebaar. En weet je wat het is? Iedereen haalt ergens zijn energie uit nu, vooral als er niets te doen is. Als klein gebaar kan dit nu heel hoopvol zijn. Hopen we.”