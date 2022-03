Lijsttrekkersdebat Bernheze: het spettert een béétje als het over woningbouw en windmolens gaat

HEESCH - Heel af en toe spetterde het een beetje. In de Pas in Bernheze was gisteren het verkiezingsdebat tussen de zeven partijen. Toen het over windmolens ging bijvoorbeeld, en bij de vraag of er wel genoeg huizen worden gebouwd.

Organisator Dtv Nieuws deed zijn best er een sprankelende avond van te maken. Er waren vijf stellingen, er was een filmpje waarin inwoners foto’s van de lijsttrekkers te zien kregen met de vraag of ze wisten wie diegene was (‘Is dat die van de mondkapjesaffaire?’) en bij aanvang had presentator Patrick Huisman vragen om de lijsttrekkers uit de tent te lokken. Tegen Rien Wijdeven (Lokaal) bijvoorbeeld: ,,Om u heen branden de wethouders stuk voor stuk af. Het lijkt u niets te deren. Zegt dat iets over u?” Waarop Wijdeven antwoordt dat het vak van wethouder gewoon erg zwaar is.

Stellingen gingen onder andere over woningbouw, windmolens, het sociaal beleid en een zelfstandig Bernheze. Zoals: ‘We moeten alles doen om meer woningen te bouwen. De hoogte in, tiny houses, containers, tijdelijke woningen.’ Hier is Jesse Jansen van Progressief Bernheze de enige die direct volmondig ja zegt. Jansen: ,,We moeten out of the box denken. Er is echt te weinig gedaan de afgelopen jaren.” Waarop Wijdeven (Lokaal) stelt dat Bernheze netjes zijn doelstellingen heeft behaald, qua woningbouw. Het gaat er echter niet om óf er genoeg woningen zijn gebouwd, maar wélke, zo stelt bijvoorbeeld Marijke van Gestel (VVD): ,,Er zijn minder woningen voor starters gebouwd dan was beloofd.”

Windmolens

Dan de stelling over een heikel onderwerp: windmolens. Zonnepanelen liggen politiek een stuk minder gevoelig dan windmolens. En dus zetten bijvoorbeeld het CDA en Lokaal daar vol op in tijdens het debat. De komende jaren kan met zonnepanelen aan de eisen voldaan worden, en zo stelt Edwin Daandels (CDA): ,,Je kan zonnepanelen ook boven gewassen zetten.”

Al geeft hij ook aan, samen met Wijdeven (Lokaal) dat er op termijn niet aan windmolens ontkomen kan worden om de klimaatverandering tegen te gaan. Wijdeven: ,,We moeten het eerlijke verhaal vertellen.” Jesse Jansen (Progressief Bernheze) is uitgesprokener: ,,We hebben windmolens nodig om onze wereld te redden. We moeten wel, anders is het te laat.”

Ook Cor van Erp (SP) stelt geen tegenstander van windmolens te zijn: ,,Maar we willen geen windmolens van 260 meter hoog.” Hans Bongers van nieuwkomer 50Plus denkt er wél onderuit te kunnen komen: ,,We zien in Bernheze geen ruimte voor windmolens. Wat we wel willen? Onder andere de veestapel inkrimpen en iets met bomen.”

Het publiek bestond uit een man of zestig. En dat waren ook nog eens voornamelijk actieve leden van de verschillende partijen. Na precies een uur was het lijsttrekkersdebat afgelopen. Het is vrijdag vanaf 19.00 uur te zien op Dtv Oss/Bernheze.