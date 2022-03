Lilian krijgt meer stemmen in Oss dan Forum-kandidate; zes kandidaten veroveren voorkeurszetel

OSS - De gemeente Oss heeft de stemmen nu zo ver geteld dat ook duidelijk is hoeveel kiezers de afzonderlijke kandidaten naar de stembus lokten. Dat levert waarschijnlijk geen vuurwerk op, maar het geeft wel een inkijkje in de persoonlijke voorkeuren van de Osse kiezer.

Zo kreeg lijstduwer Lilian Marijnissen van de SP 800 voorkeursstemmen. Daarmee komt ze achter elkaar in de Osse gemeenteraad, áls het Tweede Kamerlid dat zou willen. Ook oud-huisarts en oud-Tweede Kamerlid Henk van Gerven wordt blijkbaar gemist door de Ossenaar: hij kreeg 278 voorkeursstemmen en heeft recht op een raadszetel. Hij maakt er echter geen gebruik van. ,,Natuurlijk ben ik blij dat mensen aan mij denken. Maar ik stond niet voor niks op een onverkiesbare plaats en gun het jong talent en ons zittende raadslid Adrie Geerts deze plek.”

Van alle kandidaten waarop gestemd kan worden blijkt VDG-wethouder Frank den Brok in Oss de absolute topper. Met 4119 vergaarde stemmen deed hij alle andere politici verbleken. Ter vergelijking; het linkerbeen van de VDG-voorman haalde ongeveer even veel stemmen als de hele Osse Partij van de Arbeid.

Beter Bekir

Dat Joop van Orsouw zijn plek in het college misschien wel op moet geven voor nieuwkomer Bekir Atman van D66 wordt in ieder geval door de cijfers ondersteund: de lijsttrekker van Beter Oss scoorde 1233 stemmen, Atman 1289. De lijsttrekker van D66 deed het ook beter dan ‘wellicht wethouder’ Dolf Warris van GroenLinks, die haalde 1073 stemmen binnen.



Bij GroenLinks kán het overigens nog spannend worden hoe de zetels verdeeld worden. Marcel Kranendonk, nummer drie op de lijst, die woensdagavond tijdens de uitslagenavond stond te trappelen om de derde zetel voor GroenLinks in de raad te gaan bezetten, ziet zich qua aantal voorkeursstemmen ruimschoots gepasseerd door Lilian Tan die op nummer zeven staat.

Volledig scherm Bekir Atman op campagne © Van Assendelft Fotografie

Links en rechts inhalen

Daar hebben meer partijen ‘last’ van overigens. Oktay Akin, plaats tien van de D66-lijst, haalt lijstgenoot Wilma Richters op nummer drie in. Ook Neşet Irşik, tiende op de lijst van het CDA, is gekozen in de raad, ten koste van de nummer vier, Arjan Calatz. En ook bij VDG werd er ‘ingehaald’: Anke van Gaalen stond op nummer veertien eigenlijk niet verkiesbaar, maar komt met voorkeursstemmen tóch in de raad.

Grootste van de kleinen

Marjolein van Hattem van Forum voor Democratie kreeg dan wel minder stemmen dan lijstduwer Lilian, namelijk 703, ze deed het met haar partij tóch beter dan de Partij van de Arbeid. Die haalde in totaal 1122 stemmen en is daarmee officieel de kleinste partij in de Osse gemeenteraad. Forum haalde er in totaal 1221 binnen, maar moet daarmee de ándere nieuwkomer, DDO, met 1366 stemmen voor laten gaan. Alle drie deze partijen bezetten straks een zetel.

Volgende week maandag moet de burgemeester overigens nog haar handtekening zetten onder deze verkiezingsuitslagen, waarmee die officieel wordt vastgesteld. Dan kunnen raadsleden hun zetel nog accepteren of weigeren. En vervolgens moet er nog een college gevormd worden, waardoor er nog weer meer geschoven zal worden met zetels.