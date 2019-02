Lilian Marijnissen ontmoet haar ‘vrienden’ in de Groene Engel

Inkijkje in gezin Marijnissen

De luisteraars, het café van de Groene Engel zat bomvol, kregen een aardig in kijkje in het gezin Marijnissen. Waar vader Jan niet vaak thuis was vanwege zijn partijleiderschap in de Tweede Kamer, en waar moeder Mari-Anne als raadslid en wethouder politiek actief was in Oss. Waar Lilian door weer en wind dagelijks naar haar verzorgpaard Gorbatsjov ging, dat tot haar verdriet plotseling verkocht werd. De familie collecteerde langs de deuren voor geld voor speeltuin Elckerlyc in Oss. En er kwamen mensen aan de deur die Jan Marijnissen zagen als de laatste persoon die hen kon helpen, zelfs helemaal op de fiets uit Drenthe. Dit alles vormde Lilian Marijnissen tot de politica die ze nu is, vertelt ze. Dat de bijeenkomst in de Groene Engel is, heeft ook een betekenis. Want zonder de inzet van haar ouders en de partij, die 10.000 handtekeningen inzamelden tegen de voorgenomen sluiting ervan, was het cultureel centrum van Oss er niet meer geweest. En o ja, ze wil best minister-president worden. Niet dat dat haar ambitie is. ,,Maar als je het zo vraagt, ja, waarom niet.”